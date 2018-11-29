Украина попала в список безопасных стран, который составила Чехия

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него, в частности, Украину. Список безопасных стран используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища.

Об этом на странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека.

"Согласно проведенному нами анализу, Украина относится к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее к безопасным странам", – сказал Гамачек в комментарии газете Pravo, опубликованном в печатной версии издания.

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С главой МВД Чехии согласился и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента страны Ян Липавский.

Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной,

– сказал Липавский.

Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов – Крыма и отдельных районов Донетчины и Луганщины. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными.

Напомним, 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а 24 украинских моряков попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабли.



Поэтому 26 ноября в 10 областях Украины был введен режим военного положения, который официально начал действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.