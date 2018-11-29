Україна потрапила до списку безпечних країн, який склала Чехія

Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього, зокрема, Україну. Список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку.

Про це на сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, посилаючись на заяву міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека.

"Згідно з проведеним нами аналізом, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн", – сказав Гамачек у коментарі газеті Pravo, опублікованому у друкованій версії видання.

Читайте також: Українська армія – серед найсильніших збройних сил світу: опубліковано рейтинги

З очільником МВС Чехії погодився і заступник голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту країни Ян Ліпавський.

Запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною,

– сказав Ліпавський.

Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадян України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів – Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.



Через це 26 листопада в 10 областях України було введено режим воєнного стану, який офіційно почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.