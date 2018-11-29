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      Україна потрапила до списку безпечних країн, який склала Чехія

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      Україну потрапила до списку безпечних країн, який склала Чехія
      Україну потрапила до списку безпечних країн, який склала Чехія / Фото з вільних мереж

      Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього, зокрема, Україну. Список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку.

      Про це на сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, посилаючись на заяву міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека.

      "Згідно з проведеним нами аналізом, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн", – сказав Гамачек у коментарі газеті Pravo, опублікованому у друкованій версії видання.

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      З очільником МВС Чехії погодився і заступник голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту країни Ян Ліпавський.

      Запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною,
      – сказав Ліпавський.

      Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадян України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів – Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними.

      Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.

      Через це 26 листопада в 10 областях України було введено режим воєнного стану, який офіційно почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Чехія біженці
      Джерело: 24 канал
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