Украина справилась с очередной газовой блокадой Кремля, – Юрий Витренко

Как Украина справляется с очередной газовой блокадой Кремля и какие возможные решения существуют для того, чтобы наша страна больше не зависела от российского газа.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

О том, как "Нафтогазу" удалось пережить "крические сутки" после уменьшения объемов поставок газа из России.

Украина не имеет проблем с прерыванием поставок газа от "Газпрома".

Каким бы был идеальный вариант использования украинской газотранспортной системы для поставок газа из России в Европу.

О том, что произойдет, если Россия все же запустит "Северный поток-2" в обход Украины.