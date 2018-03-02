Украина справилась с очередной газовой блокадой Кремля, – Юрий Витренко
21:12, 2 марта 702 Читати новину українською
Как Украина справляется с очередной газовой блокадой Кремля и какие возможные решения существуют для того, чтобы наша страна больше не зависела от российского газа.
Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
О том, как "Нафтогазу" удалось пережить "крические сутки" после уменьшения объемов поставок газа из России.
Украина не имеет проблем с прерыванием поставок газа от "Газпрома".
Каким бы был идеальный вариант использования украинской газотранспортной системы для поставок газа из России в Европу.
О том, что произойдет, если Россия все же запустит "Северный поток-2" в обход Украины.
Источник: 24 Канал
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