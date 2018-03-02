Лучше всего для Украины, чтобы мощности ГТС бронировали европейские компании, – Витренко

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, каким бы был идеальный вариант использования украинской газотранспортной системы для поставок газа из России в Европу.

Об этом он сказал в прямом эфире 24 Канала.

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На вопрос о том, нет ли в планах у Украины продать украинскую ГТС западным партнерам, Витренко ответил, что пока о таких планах не слышал.

Сейчас есть план привлечь иностранного партнера. Объясню, почему это важно – чтобы вообще не иметь дело с "Газпромом". Лучший вариант для Украины, чтобы мощности украинской ГТС бронировали европейские компании,

– отметил представитель "Нафтогаза".

Витренко объяснил, что изменится тогда в поставках газа.

"Они (европейские компании, – ред.) будут получать российский газ на границе и это будут уже их проблемы – они забронировали мощность и они платят за тот же транзит. Кроме того, они будут ее получая, отнимать стоимость транспортировки и по такой же цене они смогут перепродавать их Украине. То есть и для нас цена уменьшится и мы будем иметь нормальных цивилизованных партнеров", – пояснил Юрий Витренко.

"Если бы европейские компании захотели это сделать, нужно, чтобы они понимали, что с их газом ничего не будет в Украине. Здесь, к сожалению, с репутацией, и из-за российской пропаганды, есть проблемы".

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Смотрите интервью с Юрием Витренко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.



2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "убавить" отопления в квартирах.