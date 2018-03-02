Найкраще для України, щоб потужності ГТС бронювали європейські компанії, – Вітренко

Комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, яким би був ідеальний варіант використання української газо-транспортної системи для поставок газу з Росії в Європу.

Про це він сказав у прямому ефірі 24 Каналу.

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На питання про те, чи нема у планах в України продати українську ГТС західним партнерам, Вітренко відповів, що поки про такі плани не чув.

Зараз є план залучити іноземного партнера. Поясню, чому це важливо – щоб взагалі не мати справу з "Газпромом". Найкращий варіант для України, щоб потужності української ГТС бронювали європейські компанії,

– зазначив представник "Нафтогазу".

Вітренко пояснив, що зміниться тоді у постачанні газу.

"Вони (європейські компанії, – ред.) отримуватимуть російський газ на кордоні і це будуть вже їхні проблеми – вони забронювали потужність і вони платять за той же транзит. Крім того вони будуть її отримуючи, віднімати вартість транспортування і за такою ж ціною вони зможуть перепродавати їх Україні. Тобто й для нас ціна зменшиться і ми матиме нормальних цивілізованих партнерів", – пояснив Юрій Вітренко.

"Якщо б європейські компанії захотіли це робити, потрібно, щоб вони розуміли, що з їхнім газом нічого не буде в Україні. Тут, на жаль, з репутацією, і через російську пропаганду, є проблеми".

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Дивіться інтерв'ю з Юрієм Вітренко.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.