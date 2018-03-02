15:34
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найкраще для України, щоб потужності ГТС бронювали європейські компанії, – Вітренко

533 Читать новость на русском
Газотранспортна система України
Газотранспортна система України / Getty images

Комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, яким би був ідеальний варіант використання української газо-транспортної системи для поставок газу з Росії в Європу.

Про це він сказав у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Критичну добу ми вже проходимо, – комерційний директор "Нафтогазу"

На питання про те, чи нема у планах в України продати українську ГТС західним партнерам, Вітренко відповів, що поки про такі плани не чув.

Зараз є план залучити іноземного партнера. Поясню, чому це важливо – щоб взагалі не мати справу з "Газпромом". Найкращий варіант для України, щоб потужності української ГТС бронювали європейські компанії,
– зазначив представник "Нафтогазу".

Вітренко пояснив, що зміниться тоді у постачанні газу.

"Вони (європейські компанії, – ред.) отримуватимуть російський газ на кордоні і це будуть вже їхні проблеми – вони забронювали потужність і вони платять за той же транзит. Крім того вони будуть її отримуючи, віднімати вартість транспортування і за такою ж ціною вони зможуть перепродавати їх Україні. Тобто й для нас ціна зменшиться і ми матиме нормальних цивілізованих партнерів", – пояснив Юрій Вітренко.

"Якщо б європейські компанії захотіли це робити, потрібно, щоб вони розуміли, що з їхнім газом нічого не буде в Україні. Тут, на жаль, з репутацією, і через російську пропаганду, є проблеми".

Читайте також: Україна почала купувати газ у Польщі

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Вітренко.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.

Теги: Новини України Газовий конфлікт Газпром Євросоюз Нафтогаз ГТС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1652
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
4994
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук