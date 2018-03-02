Україна впоралася із черговою газовою блокадою Кремля, – Юрій Вітренко
21:09, 2 березня 1227 Читать новость на русском
Як Україна справляється із черговою газовою блокадою Кремля та які можливі рішення існують для того, аби наша країна більше не залежала від російського газу.
Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Про те, як "Нафтогазу" вдалося пережити "кричну добу" після зменшення обсягів постачання газу із Росії.
Україна не має проблем із перериванням постачання газу від "Газпрому".
Яким би був ідеальний варіант використання української газо-транспортної системи для поставок газу з Росії в Європу.
Про те, що відбудеться, якщо Росія все ж таки запустить "Північний потік-2" в обхід Україні.
Джерело: 24 Канал
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