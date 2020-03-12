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      С какими странами Украина прекращает авиасообщение из-за коронавируса

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      Украина прекращает авиасообщение с Италией / pinterest.com

      Кабмин принял решение приостановить авиасообщение с Италией из-за распространения коронавируса. Правительство также рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией.

      Авиакомпании уже начали выполнять решение правительства относительно Италии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Если эпидемия будет распространяться дальше, то авиасообщение с теми странами также приостановят.

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      Заметим, что ранее прямое сообщение с Италией приостановили такие авиакомпании:

      • украинский лоукостер SkyUp с 5 марта временно остановил полеты в Турин – город расположен в зоне роста случаев заражения коронавирусом.
      • Еще одна украинская авиакомпания, которая осуществляет рейсы в Италию – "Международные авиалинии Украины" (МАУ) – уменьшит количество рейсов в 16 стран.
      • Ирландская лоукост-компания Ryanair также заявила о временной остановке всех рейсов в и из Италии до 8 апреля.
      • Wizz Air отменяет все рейсы в Италию с 10 марта до 3 апреля.

      Кроме того, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией. Глава ведомства Владислав Криклий заявил, что 12 марта состоится совещание с авиаперевозчиками, чтобы решить этот вопрос.

      Денис Шмыгаль сообщал, что в будущем могут ограничить передвижение внутри Украины. В то же время он надеется, что к таким мерам прибегать не придется.

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      Что нужно знать о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 11 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии.
      • 11 марта правительство решило ввести карантинные эпидемиологические меры, которые продлятся три недели. В Украине запрещены массовые развлекательные, культурные, спортивные мероприятия.

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      Автор: Анастасия Зазуляк, Алена Захарова
      Теги: Новости Киева Здоровье Новости Украины авиация Эпидемия Транспорт Денис Шмыгаль МАУ Wizz Air Ryanair SkyUp
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