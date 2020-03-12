С какими странами Украина прекращает авиасообщение из-за коронавируса
Кабмин принял решение приостановить авиасообщение с Италией из-за распространения коронавируса. Правительство также рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией.
Авиакомпании уже начали выполнять решение правительства относительно Италии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Если эпидемия будет распространяться дальше, то авиасообщение с теми странами также приостановят.
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Заметим, что ранее прямое сообщение с Италией приостановили такие авиакомпании:
- украинский лоукостер SkyUp с 5 марта временно остановил полеты в Турин – город расположен в зоне роста случаев заражения коронавирусом.
- Еще одна украинская авиакомпания, которая осуществляет рейсы в Италию – "Международные авиалинии Украины" (МАУ) – уменьшит количество рейсов в 16 стран.
- Ирландская лоукост-компания Ryanair также заявила о временной остановке всех рейсов в и из Италии до 8 апреля.
- Wizz Air отменяет все рейсы в Италию с 10 марта до 3 апреля.
Кроме того, Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией. Глава ведомства Владислав Криклий заявил, что 12 марта состоится совещание с авиаперевозчиками, чтобы решить этот вопрос.
Денис Шмыгаль сообщал, что в будущем могут ограничить передвижение внутри Украины. В то же время он надеется, что к таким мерам прибегать не придется.
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Что нужно знать о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 11 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии.
- 11 марта правительство решило ввести карантинные эпидемиологические меры, которые продлятся три недели. В Украине запрещены массовые развлекательные, культурные, спортивные мероприятия.