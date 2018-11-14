Украина зажата Минском-2, а ответственного за выполнение соглашений нет, – политолог

Украина зажата Минском-2. Проблема в том, что минские соглашения – документ, который каждая из сторон видит по-своему.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Эксперт замечает: Верховная Рада в октябре продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этим демонстрируя, что выполняет минские договоренности. Но несмотря на это Россия провела в ОРДЛО незаконные выборы главарей оккупационных администраций.

Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе принимался как подтверждение того, что Украина выполняет минские соглашения. То есть, при условии выполнения всех пунктов Украина предоставит Донбассу особый статус. Проблема в том, что в Минске-2 очень много пунктов. А кто отвечает за их исполнение? Кто должен их реализовывать? Россияне отмечают, что ни в одном пункте не указано, что они за что-то конкретно ответственны,

– подчеркивает политолог Андрей Вигиринский.

По словам эксперта, нет органа, который бы толковал минские соглашения, вносил изменения. Каждая из сторон видит документ по-своему. И этим пользуется РФ. Новых договоренностей нет, и на неудобные для себя условия россияне не согласятся. Андрей Вигиринский отмечает: К сожалению, мы не можем повлиять на оккупационные администрации.

Де-факто наш суверенитет не распространяется на ОРДЛО. Нам Россия дает двух главарей и говорит – вот с ними и говорите. Можно осуждать выборы, но России на это наплевать. И Пушилин с Пасечником поедут в Минск, будут сидеть там, и ничего мы не сможем сделать. Если встанем из-за стола переговоров, нас обвинят в срыве. Что дальше?

– говорит Вигиринский.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.