Трагедия в Польше украинца придавило домкратом

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб украинец. Трагедия произошла в городе Вронки на северо-западе страны.

Информацию о гибели 39-летнего мужчины распространили в местных СМИ. Факт трагической гибели украинца подтвердили в полиции.

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Трагедия произошла в субботу 3 июля, около 17:00. Мужчина работал на работах по ремонту железнодорожного моста. Во время починки упала одна из машин и придавила украинца.

Мужчину пытались реанимировать: на место прилетел вертолет службы медицинской авиации. Спецсредствами спасатели освободили мужчину, но травмы были настолько сильными, что медики не смогли его спасти.

Полиция была на месте инцидента и начала расследование. Пресс-секретарь полиции Сандра Худа отметила, что вероятнее всего, произошел сбой. Впрочем, точные причины трагедии выясняют.

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