Украинца, которого задержали в Москве, суд арестовал на 2 месяца

Задержанный в столице России 31 мая гражданин Украины Андрей Гашенко арестован Лефортовским судом Москвы на 2 месяца. Он выступает как подозреваемый в деле о покушении на контрабанду запчастей для военной техники.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", – сказала Краснова.

Добавляется, что Гашенко подозревают по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающей покушение на контрабанду оружия, материалов для создания оружия и разнообразных веществ, в том числе сильнодействующих, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Напомним, правоохранительные органы России 31 мая задержали в Москве гражданина Украины. 4 июня информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Мужчину подозревают в якобы контрабанде запчастей к военной технике, правда задержание произошло не во время прохождения границы, как это обычно бывает.