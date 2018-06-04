Українця, якого затримали у Москві, суд арештував на 2 місяці

Затриманий у столиці Росії 31 травня громадянин України Андрій Гашенко арештований Лефортовським судом Москви на 2 місяці. Він виступає як підозрюваний у справі про замах на контрабанду запчастин для військової техніки.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням на прес-секретаря суду Катерину Краснову.

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"Суд задовольнив клопотання слідства і обрав Гашенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 31 липня 2018 року", – сказала Краснова.

Додається, що Гашенка підозрюють за за ч. 1 ст. 30 і ч. 1 ст. 226.1 КК РФ, що передбачає замах на контрабанду зброї, матеріалів для створення зброї та різноманітних речовин, зокрема сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин.

Нагадаємо, правоохоронні органи Росії 31 травня затримали у Москві громадянина України. 4 червня інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ України. Чоловіка підозрюють у нібито контрабанді запчастин до військової техніки, щоправда затримання сталося не під час проходження кордону, як це зазвичай буває.

