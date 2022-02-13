Украинцам, которые застрянут за границей из-за отмены рейсов, обещают помощь
Источник:Государственная авиаслужба Украины
В Мининфраструктуры заявили, что власти обеспечат возвращение домой украинцев, которые застрянут за границей из-за отмены авиарейсов. В то же время, Украина закрывать свое воздушное пространство не планирует.
Возможную отмену авиарейсов в Украину прокомментировал глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил, что власти ожидают стабилизацию ситуации в ближайшее время.
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Украинцам обещают помощь с возвращением домой
Министр заверил, что Кабмин, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают общие решения.
В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы,
– подчеркнул Кубраков.
Глава ведомства объяснил, что рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю, как и рынки капитала.
Напомним, Украина закрывать свое воздушное пространство не намерена.
Проблемы с авиарейсами в Украине: что известно
- Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе. В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России. Владельцы воздушных судов "требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС".
- В Министерстве инфраструктуры заверили, что небо над Украиной остается открытым. А закрытие авиапространства является суверенным правом Украины.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Европейское агентство авиационной безопасности также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.
- Впоследствии стало известно, что SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. В компании ожидают решения ситуации.