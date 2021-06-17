Для украинцев откроют территории элитной "Конча-Заспы", "Залесья" и Бирючего

Территории резиденций "Залесье", "Конча-Заспа" и на Бирючем острове откроют для украинцев. Эти объекты долгое время были закрытыми для общества.

Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента. 16 июня он выступил на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

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Он отметил, что украинцы получат возможность посещать объекты государственной собственности, которые "всю жизнь были закрытыми", поскольку чиновники использовали их в своих целях.

Резиденция на острове Бирючий

В частности, гражданам обеспечат свободный доступ на территорию острова Бирючий. Именно там расположена государственная резиденция Президента Украины. "Это большой экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый мог прикоснуться к этой природе и отдыхать там", – заверил Тимошенко.

Заповедник "Бирючий остров" расположен в северо-западной части Азовского моря. Когда Бирючий был островом, теперь – это лишь коса.

Как отметил заместитель главы Офиса Президента, уже в 2021 году на острове Бирючий стартует строительство объектов туристической инфраструктуры.

Бирючий остров на карте:

"Залесье" и "Конча-Заспа"

Кроме этого, открыли территорию резиденции Государственного управления делами, в национальном природном парке "Залесье". В Зеленского объяснили, что там, в частности, можно соорудить гостиницы. Специалисты уже работают над необходимыми проектно-сметными документами. При этом уже сейчас любой украинец может свободно гулять в парке.

Тимошенко обратил внимание и на то, что по поручению Зеленского проводится аудит земельных участков и домов на территории резиденции в Конча-Заспе, под Киевом. Впоследствии там планируют обустроить территорию для отдыха и открыть ее для посетителей.