Украинцам приходят письма о повышении оплаты за Starlink: как выросла плата за космический интернет

Провайдер спутникового интернета Starlink повысил стоимость своих услуг для многих стран. Для украинцев уже начали приходить письма об оплате новых тарифов.

Провайдер спутникового интернета Starlink повысил стоимость услуг для разных стран. Для украинцев цена вырастет с 60 долларов (около 2,3 тыс. гривен) до 75 долларов в месяц (2,8 тысяч гривен).

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В других странах подписка на Starlink тоже стала более дорогой, и спутниковый интернет в Украине все еще на минимальном тарифе.

Об обновлении тарифа для Украины свидетельствует текст письма, которое Starlink прислал украинским клиентам.

Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с 60 долларов до 75 долларов. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29.12.2022г. Если вы не хотите продолжать пользоваться сервисом, вы можете отменить подписку в любое время,

– говорится в сообщении.



Starlink поднял плату / Фото твиттер Павел Бондаренко

Стоимость оборудования в Украине тоже выросла. Если раньше оно обошлось в 500 долларов, то теперь нужно заплатить 700 долларов.



Оборудование тоже подорожало / Фото скриншот с сайта компании

Какими были тарифы к поднятию цен

До 2 августа тариф для Украины составил 100 долларов, однако в День Независимости Украины компания Илона Маска объявила о его понижении. Теперь тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.

Украинские пользователи с юмором реагируют на обновление тарифов: предлагают сбить цену до 30 долларов с помощью дискуссий с Маском в твиттере. Заметим, что это намек на предыдущий успех споров в твиттере писателя Стивенга Кинга с Маском, в результате которого тот "сбросил" стоимость подписки в твиттере с 20 долларов до 8 долларов.

Почему Starlink важен для украинцев Starlink является важным инструментом для связи на фронте, позволяющим военным получать преимущество над силами врага, существенно численно превосходящими. Однако терминалы используют не только защитники, но и экстренные службы, операторы, журналисты и обычные украинцы. Особенно преимущества "космической" связи украинцы ощутили в период блекаутов и отключений света.

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