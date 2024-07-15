Важный урок для украинцев в истории с покушением на Трампа

Тема последних дней – стрельба в Пенсильвании. Об этом многие написали, но все же есть один момент, на который следует обратить внимание под ракурсом, который многим будет неприятным и во многом оскорбительным.

Во всем маразме россиян есть один нюанс

Думаю, все обратили внимание, как российская пропаганда энергично завелась после новости о покушении на Дональда Трампа и сразу начала говорить об "украинском следе".

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В зоне боевых действий сразу начали лететь в сторону украинских позиций снаряды с надписями "За Трампа!". Мария Захарова разразилась своими обвинениями в сторону украинцев, российский сенатор Цеков напрямую обвинил Украину, а в Совете федерации уверены в "украинском следе".

Звучит это все как крайняя форма шизофрении – обвинять Украину во всем, даже в извержении вулкана в Исландии, но есть нюанс...

В течение последних нескольких лет в информационном пространстве Украины действительно формировалось негативное мнение и восприятие Трампа. Над ним шутили, его крайне резко критиковали и даже оскорбляли люди высокого уровня. Если вы считаете, что изучение общественного мнения американские политики проводят только в США, то вы ошибаетесь.

Конечно же, российские спецслужбы об этом прекрасно знают и пытаются максимально использовать присутствие негативного информационного фона о Трампе, который формировался годами, против Украины. Они хотят донести до бывшего президента и вероятного будущего президента США эту информацию именно в контексте дискредитации нашей страны.

Проблема в том, что мы в очередной раз сами же встаем на те же грабли и позволяем нашему врагу использовать это против нас.

Заметьте Какие мифы украинцы распространяют о себе и чем они вредны

Напомню, что когда Трамп избирался в президенты впервые, кое-кто еще до завершения подсчета голосов поспешил поздравить с победой Хиллари Клинтон, образ которой в украинском информационном пространстве идеализировался. Результат?

Когда же Трамп не пошел на второй срок, все радостно захлопали в ладоши, думая, что с этим политиком можно попрощаться и позволяли себе слишком много в отношении него. Теперь выстрел в Пенсильвании добавляет Трампу неслабое ускорение.

Урок для украинцев

Все это я к чему? Наверное, к тому, что каким бы ты ни был патриотом, который переживает за судьбу своей страны, но каждому надо быть еще и дипломатом. Ведь именно ты можешь стать в будущем инструментом в руках врага, который тот использует против твоей же страны.

Можно долго говорить, насколько нереалистичны, безумные и шизофренические конспирологические теории российских пропагандистов об "украинском следе" в покушении на Трампа, но суть в том, что такой человек, как Трамп, вполне может в них поверить.

Скажем так. В неадекватности россиян сомнений нет, но и нам следует кое-чему научиться из этой истории. Например, дипломатической сдержанности и политической корректности по отношению к политикам страны-союзницы. А то сформируем целый пласт хейта в социальных сетях, а разгребать потом нашему дипломатическому сектору и политическому руководству.