Украинцам следует осознать, что победа может быть совсем не такой, как они мечтают

Самый главный дефицит в армии – это приватность. У тебя почти нет шансов остаться наедине. Сон, еда, туалет – привычные мирные ритуалы здесь напрочь лишены интимности. Война проявит, кто из вас настоящий интроверт, а кто просто придуривался.

Фатум войны

Война не ограничивается линией фронта. Ракетные куксы позволяют Москве дотягиваться до тылов. Правда, во Львове воздушная тревога живет иначе, чем в том же Киеве.

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Когда слышишь сирену в столице – большой соблазн решить, что ракета "транзитом". Что Киев – только часть маршрута, а сама цель лежит на западе. А во Львове ты сразу понимаешь – она уже прилетела и это конечная. А потому либо она нас, либо мы ее.

Впрочем, в последний месяц мы накапливаем впечатления на юге и востоке. В первую очередь мне казалось, что главные фаталисты – это те, кому пришлось служить на территории военных объектов. Наверное, это непросто – охранять тот же Генштаб, зная, что место твоей службы отмечено жирной галочкой в списке ракетных целей.

А потом я наткнулся на колонну с трофейным "Тигром". Единственная бронемашина, силуэт которой безошибочно выдает ее происхождение. Единственный силуэт, непохожий на все, что стоит на вооружении украинской армии. Ездить на ней на передке может только тот, у кого очень флегматические отношения с судьбой. Потому что ночью трезубцы на бортах могут и не увидеть.

Параллельные реальности тех, кто с оружием, и без

До войны меня раздражали предрассудки. Теперь нет. В какой-то момент я и сам начал говорить "крайний" вместо "последний". Достоверно знаю, что перестану так делать, когда вернусь. Офисный быт грозит нам только сломанным кулером, а потому в мирной жизни слово "крайний" по уровню уместности равняется ношению камуфляжной одежды без повода.

Соцсети раздражают рассуждениями о финальном контуре нашей победы. Те, кто следят за войной с дивана, понемногу начинают напоминать футбольных болельщиков. Единственный возможный сценарий победы для них – капитуляция России. Думаешь в этот момент о том, что они программируют себя на поражение – любой другой формат победы будет для них недостаточным.

Фраза "верим в ВСУ" начинает отдавать инфантильностью. Этой формулы недостаточно. Либо ты сам в ВСУ, либо помогаешь ВСУ.

В этой войне мы еще андердог, а потому играем от обороны. Мы до сих пор Давид, а не Голиаф, поэтому наша война идет, прежде всего, за сохранение государственности и суверенитета, а не за парадно-молниеносный выход на границы 2013 года.



Чем ближе ты к армии – тем меньше начинаешь напоминать пикейный жилет, который играет в солдатики. Чем глубже погружен в реальность – тем меньше искушений заявлять вслух о своей "усталости". Потому что устают все, но всегда есть те, кому труднее. Память об этом заставляет держать язык за зубами.

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А еще я думаю, что в горне нашей войны сгорят остатки советских вооружений Восточной Европы. Весь регион окончательно перейдет на стандарты НАТО – просто из-за отсутствия альтернатив.

Мы ведь до сих пор воюем тем, что создавалось для уничтожения Запада. Причем первые 24 года независимости мы не тратились на пополнение арсеналов и складов. Не покупали боеприпасы и не задумывались об их стоимости. Параноидальность советской системы позволяет нам держаться уже девятый год – и мы тратим бюджетные деньги на пополнение только того, что подходит к концу.

Недавно США объявили о том, что к 2026 году планируют закупить до 1,5 тысяч "Стингеров" – для возмещения поставленных в нашу страну.

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Ловишь себя на мысли, что арсеналы главной армии мира тоже не бездонны. Что наличие денег и производств не восполняют упущенное одномоментно. Впрочем, это означает и то, что российские нефтедоллары не способны мгновенно превращаться в новые ракеты и бронетехнику.

А еще стоит смириться с тем, что все происходящее – не девиация. Что реальность – это новая норма. Никто из нас не знает, когда мы сможем снять форму. И чем скорее ты привыкнешь к этому факту, тем проще тебе будет. К дефициту конфиденциальности также можно привыкнуть.

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