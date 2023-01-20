Минный террор россиян: как украинцам уберечься от вражеских взрывных устройств

Из-за войны с Россией, которая длится уже 9-й год, Украина, к сожалению, является первой в мире по площади заминированных территорий. Из-за того, что Россия нарушает законы и обычаи ведения войны, часто от вражеских мин и другой взрывчатки страдают гражданские.

О российском минном терроре рассказали на брифинге представители Минобороны и Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. Об этом рассказал военный журналист подполковник Владимир Патола.

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Сколько человек стали жертвами минного террора или пострадали от вражеской взрывчатки

Представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны полковник Евгений Зубаревский во время брифинга сообщил, что от инцидентов, связанных с взрывоопасными предметами, погибли 172 человека, из них 21 ребенок. Ранения получили 374 человека, из них 45 детей. 35% таких случаев – именно инциденты с минами. Однако следует отметить, что речь идет только об официально задокументированных случаях. Реальное количество может быть в разы больше.

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык подчеркнул, что российские оккупанты прибегают к массовому и хаотическому минированию местности и гражданской инфраструктуры минами и самодельными взрывными устройствами. Однако, такие действия запрещены Конвенцией "О конкретных видах обычного оружия" 1980 года. Несмотря на то, что Россия до сих пор является участницей настоящей Конвенции, оккупанты прибегают к минированию предметов кухонного быта, детских игрушек, продуктов питания, чем нарушают ряд ее положений.

Военнослужащие нашего Центра постоянно исследуют трофейное российское минное вооружение с целью наказания российских военных преступников за агрессию против Украины,

– подчеркнул Рудык.

На брифинге также представили серийные образцы мин и самодельные взрывные устройства, обезвредившие Силы обороны. Русские массово применяют разные типы мин для предотвращения разминирования. Кроме того, в России серийно выпускаются в промышленных масштабах мины-ловушки, так называемые "мины-сюрпризы", предназначенные для минирования бытовых предметов. Такими взрывными устройствами российские оккупанты минуют бытовую технику, продукты питания и даже детские игрушки.

Какие мины оккупанты используют для замены украинских территорий / Фото Владимира Патолы

Владимир Патола отметил, что особый цинизм состоит в том, что боевая эффективность подобных "адских машинок" при применении против опытных и осторожных представителей Сил обороны Украины ничтожна. По сути, это не оружие, а средство террора, которое калечит и убивает в основном гражданских. И это средство террора производится серийно, промышленным способом, согласно антигуманной политике страны-террориста.

Как гражданам уберечься от враждебных мин

И сейчас, и в последующие годы Украине будут необходимы все собственные специалисты и ресурсы и активная помощь стран-партнеров для того, чтобы минимизировать количество жертв минного террора россиян. Для того чтобы уберечь свои жизни, гражданам рекомендуют соблюдать несколько простых правил: