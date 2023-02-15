Украинцев будут по-новому информировать об отключении электроэнергии

Начиная с 14 февраля, украинцев будут по-новому информировать о графиках отключения электроэнергии. Теперь информацию об отключении света люди будут получать адресно.

Соответствующие решения приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании.

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Что теперь изменится

Регулятор обязал операторов систем распределения обеспечить ряд требований. В частности:

размещать на своем официальном вебсайте в интернете информацию о времени начала и окончания перерыва электропитания объекта потребителя с указанием, в том числе названий перерывов;

облэнерго должно размещать на своем официальном вебсайте в сети Интернет актуальные графики почасового отключения объектов потребителей;

компании должны обеспечить адресное сообщение потребителей, предварительно прошедших авторизацию на соответствующих электронных сервисах, по их запросу об актуальной информации о соответствующем перерыве в электропитании.

В НКРЭКУ считают, что такое решение регулятора должно способствовать большей осведомленности потребителей, а также обеспечению действенного контроля за соблюдением справедливости в вопросе отключения света.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас

Украинская энергосистема пережила уже четырнадцатую атаку противника. Однако ситуация в целом остается контролируемой. В частности, 15 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Поэтому это позволяет не отключать свет большинства регионов Украины.

Стабилизационные отключения в течение 15 февраля будут действовать в Одесской области. В последние дни В энергосистеме региона была сложная ситуация.