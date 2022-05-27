"Украинцам вход воспрещен": чешское СМИ обвиняют в распространении фейков

Англоязычный онлайн-журнал Prague Morning, рассказывающий о новостях Чехии, опубликовал фотографии, на которых некоторые магазины Праги якобы запрещают вход украинцам. Другое СМИ провело проверку, которая показала, что это был фейк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik.cz. Сразу после публикации фейковой фотографии журналисты Denik отправились в указанный магазин, впрочем, там не висело никаких вывесок, которые запрещали бы вход гражданам Украины. Продавец и владелец магазинов опровергли фейковую информацию. Prague Morning удалил фотографию из соцсетей сразу после того, как журналисты заинтересовались ее происхождением.

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Мы только что получили эти две фотографии. Украинцам запрещено заходить в несколько пражских магазинов,

– опубликовал в соцсетях журнал Prague Morning в четверг в 11 часов утра.

Эта публикация вызвала возмущение в соцсетях, люди пишут, что такой запрет неприемлем. Зато журналисты Denik спросили у Prague Morning происхождение этой фотографии и сам ли вещатель верит в ее правдивость. В ответ получили фразу "Фотографии настоящие", а происхождения решили не рассказывать.

"Европейская правда" отметила, что одновременно эти фото стали использоваться интернет-троллями для антиукраинской пропаганды.

Некоторые комментаторы под публикацией Prague Morning сразу написали, что эти скидки фейковы. Например, один подписчик утверждал, что проживает по соседству с одним из этих магазинов и никогда не видел на нем таких табличек.

Репортеры Denik отправились на проверку и пообщались с продавцом и владельцем обоих магазинов. В частности, они сфотографировали, что никаких табличек с запретом не было.

На витринах чешского магазина не было ни одной вывески о запрете.