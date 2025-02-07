Украинцев тоже касается: Туск заявил о депортации иностранцев из Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет, чтобы страна ответила на организованную преступность. Всех, кто нарушил закон, будут депортировать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Почему в Польше заговорили о депортации

Туск давал совместную пресс-конференцию с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ему задали вопросы, связанные с миграционным пактом.

Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции представить быстрый план немедленного реагирования на организованную и агрессивную преступность, совершенную иностранцами. Каждый, кто посетит Польшу, воспользуется нашим гостеприимством и грубо нарушит закон, будет депортирован,

– заявил он.

В то же время премьер уточнил: хотел бы говорить не о депортации, а о возвращении. ЕС следует защитить от нелегальной миграции и упростить для стран союза политику возвращения мигрантов.

Что такое миграционный пакт ЕС

Официально документ называется пакт о предоставлении убежища и миграции. Это набор правил Европейского Союза по миграции, которые вступают в силу в июне 2026 года. Согласно ему, государства – члены ЕС должны более равномерно распределять расходы по приему мигрантов.

Пакт состоит из восьми законов. Он должен уменьшить количество мигрантов, ускорить процедуры предоставления убежища и перенести их проведение на внешние границы ЕС.