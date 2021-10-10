Украинцев предупредили о ночных заморозках: где и когда ждать
Источник:Укргидрометцентр
Атмосферные фронты с запада принесут в Украину неустойчивую и влажную погоду. В ночь на 11 октября в западных и северных областях ожидают заморозки.
Уже в следующую ночь и до конца недели столбики термометров будут достигать плюсовых отметок.
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Заморозки в Украине
Синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 11 октября в таких областях:
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Волынской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Черновицкой,
- Закарпатской,
- Житомирской,
- Черниговской,
- Сумской.
В высокогорье Карпат ожидают до –6 градусов.
Днем температура прогреется от +12 до +16 градусов – в зависимости от региона. Осадков не прогнозируют, ветер разгоняется до 5 – 10 метров за секунду.
Прогноз погоды на 12 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Дальше ночью будет теплее
В ночь на 12 октября заморозков не будет, температура воздуха составит от +2 до +8 градусов.
Однако в тот день Украина поделится пополам – в западных, части северных и центральных областей будут идти дожди, в Карпатах – с мокрым снегом, на остальных территориях – сухо.
В регионах, где ожидают осадки, ощутимо похолодает в среднем до +6...+8 градусов.
Ветер будет дуть юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
К слову, ночью 13 – 15 октября заморозков пока тоже не прогнозируют.
Прогноз погоды на 13 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра