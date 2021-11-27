Украинцев предупредили о сильном ветре: где ждать непогоду

Дождливая погода в Украине 27 ноября будет сопровождаться сильным ветром. Украинцев призывали быть осторожными.

Предупреждение о погоде было опубликовано на странице ГСЧС. Там уточнили, что объявлен I уровень опасности, то есть желтый.

Какой погоды ждать в декабре: прогноз Укргидрометцентра

Ветер разгуляется по всей Украине

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 27 ноября порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. При этом на высокогорье Карпат они будут еще сильнее, вплоть до 25 – 30 метров в секунду.

Что делать, когда сильный ветер

В Одесской области с 26 ноября бушует шторм Илмаиз . Приблизительно до 30 ноября он будет приносить в город и область сильные порывы ветра, а также дожди.

Сильные порывы ветра часто опасны. Из-за них часто падают деревья или ветки, рекламные конструкции и могут повредиться кровли зданий. Поэтому следует помнить об основных правилах, которые помогут оставаться в безопасности.

Спасатели советуют плотно закрывать все окна в доме или квартире и находиться подальше от них. Желательно не пользоваться лифтом.

С незастекленных балконов и лоджий рекомендуют забрать горшки, банки, ящики, бутылки и т.д. Ведь их может снести ветром на улицу.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов и других навесных конструкций, линий электропередачи, а также деревьев.

Не стоит находиться под большими деревьями, особенно под тополями. Опасность растет, если они – старые и ветхие. Не паркуйте под ними авто.

Если порывы ветра слишком сильные, нужно где-то переждать стихию. Спрятаться можно в ближайшем здании. К примеру, в магазине, ТРЦ или подъезде.

Какая будет погода в Украине

В субботу, 27 ноября, почти по всей Украине будет дождь. Осадков не прогнозируют только в Хмельницкой, Житомирской и Одесской областях. Температура воздуха будет колебаться от +4 в Волынской и Луганской областях до +15 в оккупированном Крыму. В Киеве обещают +8...+10 градусов. По словам синоптика Наталки Диденко, осадков следует ожидать преимущественно утром. Кроме того, в Карпатах может выпасть мокрый снег.