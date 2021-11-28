Украинцев предупреждают о густом тумане: где следует быть осторожными на дорогах

Большую часть Украины утром 28 ноября накрыл густой туман. Водителей на дорогах просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Синоптики прогнозируют туманное начало дня 28 ноября, которое может создать опасность на дорогах.

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Туман в Украине

Утром 28 ноября туман прогнозируется в

северных,

большинстве западных,

центральных,

южных областях.

В этих регионах будет плохая видимость: 200 – 500 метров. Поэтому почти по всей территории страны объявили I уровень опасности – желтый.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют водителям быть внимательными и осторожными на дороге во избежание аварий.

Советы для водителей в туманную погоду

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

сохранять безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

в случае остановки включить аварийную световую сигнализацию;

избегать опасных маневров на дороге.