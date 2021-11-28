Украинцев предупреждают о густом тумане: где следует быть осторожными на дорогах

28 ноября 2021 , 10:37
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Источник:

Укргидрометцентр

Большую часть Украины утром 28 ноября накрыл густой туман. Водителей на дорогах просят быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Синоптики прогнозируют туманное начало дня 28 ноября, которое может создать опасность на дорогах.

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Туман в Украине

Утром 28 ноября туман прогнозируется в

  • северных,
  • большинстве западных,
  • центральных,
  • южных областях.

В этих регионах будет плохая видимость: 200 – 500 метров. Поэтому почти по всей территории страны объявили I уровень опасности – желтый.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют водителям быть внимательными и осторожными на дороге во избежание аварий.

Советы для водителей в туманную погоду

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • сохранять безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • в случае остановки включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать опасных маневров на дороге.
Обратите внимание! В целом день 28 ноября будет достаточно теплым: наиболее свежую погоду ожидают на Западе – +5…+7 градусов, теплее всего будет на Юге – +11…+13 градусов. В западных, северных и южных областях ожидают дожди.
Автор: Наталія Пристанська