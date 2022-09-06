У Зеленского объяснили, чем может угрожать "эвакуация" от оккупантов

Украинцам не рекомендуют пользоваться эвакуацией от россиян во время деоккупации территорий Украины. Людей предупреждают, что россия может их использовать как живой щит.

У Зеленского подчеркнули, что деоккупация неизбежна

Соответствующее заявление сделала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она отметила, что с помощью эвакуации россияне могут сделать украинцев заложниками в войне или живым щитом для своих войск.

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Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться "эвакуацией" от оккупантов, чтобы не стать заложниками рф в войне против Украины или щитом для российских войск в местах их скопления или местах важных военных коммуникаций врага,

– сказала Ташева.

У Зеленского подчеркнули, что деоккупация неизбежна, поэтому людей призывают быть начеку.

"Мы не говорим, что это будет завтра, через неделю или через месяц, однако это будет и к этому нужно готовиться – как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как действовать во время деоккупации. Собрать необходимые вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорт, если будет такая необходимость", – рассказала Ташева.

Представительница президента сообщила, что государственные органы Украины планируют в ближайшее время опубликовать соответствующие рекомендации.

Для людей из Крыма запустили эвакуационные поезда

Недавно стало известно, что "Укрзализныця" запускает эвакуационные поезда для крымчан. Выехать можно из нескольких подконтрольных Украине городов.

В Укрзализныце сообщили, что посадка украинцев из Крыма на поезда возможна из нескольких городов – Запорожья, Одессы и Кривого Рога.

Тамила Ташева ранее информировала, что за последние полгода из Крыма уехало много людей, боясь призыва в ряды российской армии.

Представительница президента в Крыму рассказала, что выехать в Украину через зону боевых действий в Херсонской и Запорожской области сложно. Поэтому большинство людей уезжает через третьи страны.

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