Ночью и днем не игнорировать тревогу, – в ОК "Юг" просят быть максимально осторожными

Враг изменяет тактику по ракетным обстрелам. Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что в настоящее время наблюдается другая интервальность и интенсивность ракетных ударов России, однако у врага одна и та же цель. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также 16 ракетных ударов России и обстрелы врагами подконтрольных им территорий: главное из Генштаба

Почему враг сменил тактику

Они пытаются поразить инфраструктуру, пытаются лишить нас энергетики, электричества,

– сказала она.

По словам Гуменюк, враг разрабатывает новые тактики из-за изменения погодных условий. Оккупанты хотят применить те тактики, которые будут наносить удары по психологии украинцев.

По словам представительницы ОК "Юг", россияне полюбят привязку к значимым событиям в мировом масштабе. Она подразумевает визит президента США Джо Байдена в Польшу. Также она подчеркнула, что россияне не обойдут вниманием Федеральное собрание Путина, 23 февраля (день защитника отечества), ну и конечно 24 февраля – начало вторжения.

Гуменюк подчеркнула, что на этих датах россияне могут и не остановиться. Поэтому она призывает украинцев быть бдительными и после 24 февраля.

"Нужно осознать, что россияне готовы нас атаковать, даже точечными. И даже при малейшем потенциале наготове", – сказала Гуменюк.

Сколько ракетоносителей в Черном море

Гуменюк рассказала, что в Черном море 9 единиц вражеских кораблей. Среди них только один ракетоноситель (подводный). По ее словам, он содержит 4 ракеты типа "Калибр".

Она отметила, что их запуск усложнен силами ПВО. "И ночью, и на рассвете нужно внимательно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и действовать очень оперативно", – подчеркнула она.

Как может действовать враг 24 февраля