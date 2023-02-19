Ночью и днем не игнорировать тревогу, – в ОК "Юг" просят быть максимально осторожными
Враг изменяет тактику по ракетным обстрелам. Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что в настоящее время наблюдается другая интервальность и интенсивность ракетных ударов России, однако у врага одна и та же цель. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему враг сменил тактику
Они пытаются поразить инфраструктуру, пытаются лишить нас энергетики, электричества,
– сказала она.
По словам Гуменюк, враг разрабатывает новые тактики из-за изменения погодных условий. Оккупанты хотят применить те тактики, которые будут наносить удары по психологии украинцев.
По словам представительницы ОК "Юг", россияне полюбят привязку к значимым событиям в мировом масштабе. Она подразумевает визит президента США Джо Байдена в Польшу. Также она подчеркнула, что россияне не обойдут вниманием Федеральное собрание Путина, 23 февраля (день защитника отечества), ну и конечно 24 февраля – начало вторжения.
Гуменюк подчеркнула, что на этих датах россияне могут и не остановиться. Поэтому она призывает украинцев быть бдительными и после 24 февраля.
"Нужно осознать, что россияне готовы нас атаковать, даже точечными. И даже при малейшем потенциале наготове", – сказала Гуменюк.
Сколько ракетоносителей в Черном море
Гуменюк рассказала, что в Черном море 9 единиц вражеских кораблей. Среди них только один ракетоноситель (подводный). По ее словам, он содержит 4 ракеты типа "Калибр".
Она отметила, что их запуск усложнен силами ПВО. "И ночью, и на рассвете нужно внимательно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и действовать очень оперативно", – подчеркнула она.
Как может действовать враг 24 февраля
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты любят сакральные даты, поэтому все ожидают массированных ракетных атак.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ убежден, что не стоит ожидать очень драматических событий, ведь россияне ежедневно наносят ракетные удары и атакуют позиции украинских военных на линии фронта.
- Он подтвердил, что ближе к годовщине полномасштабной войны будет обострение на линии боевого столкновения. Воздушные силы ВСУ полагают, что Россия также будет обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.