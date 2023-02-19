Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що наразі спостерігається інша інтервальність та інтенсивність щодо ракетних ударів Росії, однак у ворога одна й та сама ж мета. Про це пише 24 Канал.

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Чому ворог змінив тактику

Вони намагаються вразити інфраструктуру, намагаються позбавити нас енергетики, електрики,

– сказала вона.

За словами Гуменюк, ворог розробляє нові тактики через зміну погодних умов. Окупанти хочуть застосувати ті тактики, які завдаватимуть ударів по психології українців.

За словами представниці ОК "Південь" росіяни полюблять прив'язку до значущих подій у світовому масштабі. Вона має на увазі візит президента США Джо Байдена до Польщі. Також вона наголосила, що росіяни не оминуть увагою Федеральних зборів Путіна, 23 лютого (день защитника отєчєства), ну і звісно 24 лютого – початок вторгнення.

Гуменюк наголосила, що на цих датах росіяни можуть й не зупинитися. Тож вона закликає українців бути пильними й після 24 лютого.

"Треба усвідомити, що росіяни готові нас атакувати, навіть точковими. І навіть при найменшому потенціалі напоготові", – сказала Гуменюк.

Скільки ракетоносіїв у Чорному морі

Гуменюк розповіла, що в Чорному морі 9 одиниць ворожих кораблів. Серед них лише один ракетоносій (підводний). За її словами, він містить 4 ракети типу "Калібр".

Вона зазначила, що їхній запуск ускладнений для сил ППО. "І вночі, і на світанку треба уважно дослухатися до сигналів повітряної тривоги та діяти дуже оперативно", – наголосила вона.

Як може діяти ворог 24 лютого