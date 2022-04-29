Украинцев просят не посещать кладбища в поминальные дни из-за опасности из России

Спасатели просят украинцев не посещать кладбища в поминальные дни. Из-за боевых действий на территории Украины это может оказаться опасным.

Дата так называемых "гробков" в каждом регионе отличаются. В этом году поминальные дни преимущественно приходятся на 1 – 3 мая.

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ГСЧС призывает воздержаться от походов на кладбища

Несмотря на желание украинцев почтить память умерших, в ГСЧС призывали воздержаться от походов на кладбища. Враг не прекращает обстреливать украинскую территорию, а многие из мест которые покинули оккупанты – до сих пор заминированы.

Спасатели уже зафиксировали множество случаев, когда снаряды и боеприпасы попадали на кладбище.

Поэтому сейчас цена высадки цветов на могилу или новый заборчик может стать слишком высокой.

– предупредили в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС просят не игнорировать эти предупреждения. Главная задача украинцев – помогать воинам и удерживать тыл.

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