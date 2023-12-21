Моются в одежде или раз в несколько недель: в каких условиях держат украинцев в СИЗО Крыма

Россия арестовала и удерживает в своих СИЗО не менее 190 украинских политзаключенных, из них 123 являются представителями коренного крымскотатарского народа. В частности, говорится об активистах, правозащитниках, гражданских журналистах.

Россия заключена в тюрьму всех, кто не соглашается с ее режимом. Держат этих людей в ужасающих условиях, не соблюдая никаких международных правил, пишет 24 Канал.

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Как содержат политзаключенных в крымском СИЗО

Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что так называемая оккупационная "власть" в Крыму в СИЗО №1 содержит политзаключенных в подвалах и холодных камерах. Над заключенными ужасно издеваются, по отношению к ним применяют пытки.

Они (россияне – 24 Канал) говорят: "Мы можем делать все, что захотим, и нам за это ничего не будет". В этом же изоляторе отсутствует горячая вода. Во время походов в баню не дают достаточного времени, чтобы принять душ,

– рассказал Бариев.

По его словам, из-за этого большинство политических заключенных там моются в одежде. Что касается Новочеркасского СИЗО в России, то там ситуация другая – горячая вода в камерах есть, однако помыться возят только раз в несколько недель.

Как заключенные связываются с родными

Эскендер Бариев рассказал, что заключенным в Крыму легче связаться с родными, чем на территории России. Ведь политзаключенные в Крыму пытаются создать так называемую сеть и передавать трубку друг другу, чтобы заключенные имели возможность позвонить по телефону близким.

В российский Новочеркасск привозят тех, в отношении кого будет суд или тех, кто уже получил приговор и ждет этапирования. Там ситуация со связью хуже.

"Они пытаются искать возможности, но это индивидуально – зависит, в какой камере они оказались, как смогли договориться с сокамерниками, которые могут иметь телефон. А так ситуация тяжелая. Во время процесса этапирования нужно ждать несколько недель, а то и больше, пока политзаключенного перевезут к месту назначения", – рассказал Глава Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что россияне нарушают международное право и этапируют политзаключенных в Россию. Правозащитница объяснила, что это запрещает статью 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно ему, запрещено осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение, или депортацию лиц с оккупированной территории на территорию государства-оккупантки или на территорию любого другого государства.