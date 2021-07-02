Украинцев вербовали для работы на военных объектах России
Источник:СБУ
Контрразведка СБУ ликвидировала схему по трудоустройству украинцев на объекты оборонно-промышленного комплекса России. Способствовал государству-оккупанту бывший конструктор "Укроборонпрома".
Украинцы помогали России строить военные судно. Однако такая коллаборация противоречит закону Украины.
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Оперативники СБУ установили, что украинских специалистов судостроительной отрасли привлекали к работам в рамках заказов Министерства обороны и Пограничных сил России.
Такое трудоустройство противоречит требованиям закона Украины о государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и решению СНБО военно-техническую политику.
Россиянам помогал украинский инженер
По данным СБУ, к схеме привлекли бывшего работника одного из конструкторских бюро, ныне входящего в "Укроборонпром". Он имел специальную профессиональную подготовку как инженера-технолога.
Помощник оккупантов принимал участие в строительстве противодиверсионного катера для ФСБ и понтона для нужд военно-морского флота.
Строительство российского катера / Фото СБУ
По результатам досудебного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 333 нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Материалы направлены на рассмотрение суда.Обратите внимание! Недавно СБУ выманила и задержала организаторов незаконного "референдума" по созданию так называемой псевдореспублики "ЛНР". Женщина длительное время скрывалась в России, однако ее таки задержали спецслужбы.