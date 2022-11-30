Украинцы угостили кофе энергетиков, которые под дождем возвращали свет в дома: щемящее видео
Источник:Тикток "paxyua"
Россия беспощадно обстреливает энергоинфраструктуру Украины, надеясь в холодное время года лишить нас освещения, тепла и воды. Чтобы Украина выстояла, энергетики не покладая рук восстанавливают все, что разрушает враг.
Работают они даже в крайне неблагоприятных условиях: в холоде, в темноте, под дождем и снегом. И украинцы благодарны за это.
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Украинцы не безразличны
В частности, в сети появилось видео, где украинцы решили лично поблагодарить энергетиков. Так, проезжая мимо, они увидели работников ДТЭК, которые вечером под дождем в глубокой яме чинили электросеть. Они решили угостить их горячим кофе.
Благодаря им в наших домах есть свет. Очень прошу Вас, не будьте равнодушны, поддержите их,
– призвал автор видео.
Украинцы угостили энергетиков кофе: видео
Отметим, что в комментариях люди подчеркнули, что это "один из лучших флешмобов современности". А также выражали благодарность тем, кто возвращает в дома свет:
- Наши лучики солнца! Спасибо им очень.
- Они воины света. Низкий поклон им.
- Спасибо Вам, что свет у нас есть!
- Благодарна вам за каждый день со светом! Не обращайте внимания на хейтеров, есть достаточно людей, которые ценят ваши сверхчеловеческие усилия.
- Спасибо ребятам, которые спасают людей от тьмы! И они действительно работают в ужасающих условиях, лично видела! Дай им Бог крепкого здоровья!!!
В ДТЭК поблагодарили неравнодушных граждан и отметили, что "свет обязательно победит тьму".
Как вы можете помочь энергетикам
Отметим, что помочь энергетикам возвращать электроэнергию может каждый украинец. Прежде всего – разумным использованием электроэнергии:
- не включайте энергоемкие приборы в пиковые часы;
- не включайте сразу все приборы, как только подают в дом свет.
Как объясняли в YASNO, в момент подключения света потребляется почти вдвое больше электроэнергии, чем обычно. Поэтому предохранители, трансформаторы и сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без электроэнергии, а количество аварийных ситуаций растет.
Поэтому прошу: не включайте в сеть одновременно. Попытайтесь немного растянуть этот процесс во времени,
– призвал Сергей Коваленко.
Ответственное пользование энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала
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