Я не знаю, когда закончится война, но есть кое-что, что мы должны знать все

Я не знаю, когда закончится война. Этого, наверное, никто не знает. Но я точно знаю, что сейчас война продолжается. И украинцы должны быть готовы к тому, что завтра она не завершится.

Нам надо держаться друг за друга

Одержим ли мы победу за год, за 10 лет или за какой-то другой срок – мне не известно. Но все мы должны быть стойкими и готовыми бороться за эту победу.

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Понятно, что нам нужны дороги, потому что это не только экономика, это коммуникации, а также логистика войск.

Но мы так же понимаем, что приоритет государства сейчас – это победа в войне. И поэтому финансирование своей армии – это ключевое для нас сейчас. Страна должна оставаться сильной, и ее армия также.

Ребятам, которые воюют, уже кто по два, а кто-то и гораздо больше лет, нужен отдых. Особенно тем, кто постоянно на передовой. Уверен, что наше руководство это осознает и механизм ротации будет разработан. Я, в свою очередь, вместе с собратьями продолжу защищать свое государство.

Но, кроме внешнего фронта, еще существует внутренний, где мы также боремся с агрессором, который использует свои грязные гибридные способы борьбы, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри. Поэтому нам надо держаться друг за друга, а не вестись на провокации и манипуляции врага. Слава Украине! Вместе к Победе!