Украинцы массово поддерживают мобилизацию мужчин для восстановления страны вместо службы в армии
Источник:Рейтинг
Большинство украинцев поддерживают возможную мобилизацию мужчин определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии. Речь идет о мужчинах призывного возраста.
Об этом свидетельствуют результаты Девятого общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.
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Мобилизация для восстановления страны вместо службы в армии
Так, согласно результатам опроса, 70% поддерживают возможную мобилизацию мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии.
Лишь 6% не поддерживают подобную инициативу.
При этом "за" чаще старшие опрошенные, меньше поддерживают – молодежь.
Зеленский отменил весенний призыв
11 апреля президент Владимир Зеленский отменил весенний призыв. Поскольку сейчас в Украине первоочередной задачей является пополнение мобилизованными вооруженными силами.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Верховный Главнокомандующий поставил задачу относительно количества необходимых мобилизованных в ВСУ. Как она подчеркнула, первоочередной необходимостью является мобилизация и быстрая работа на фронте.
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