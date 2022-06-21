Украинцы могут получить еще один вид помощи через "ПриватБанк": кому выплатят деньги
Источник:"ПриватБанк"
Украинцы, приютившие переселенцев, могут получить помощь. Средства будут перечисляться через платежную систему в "Приватбанке".
Средства предоставляет Общество Красного Креста Украины в рамках сотрудничества между Министерством развития общин и территорий Украины, Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца и ОККУ. Об этом сообщили на официальной странице "ПриватБанка".
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Какая сумма денежной помощи
Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутриперемещенных лиц, переместившихся в период военного положения по программе "Убежище" через платежную систему PrivatMoney,
– говорится в сообщении.
На компенсацию могут претендовать владельцы жилых помещений, бесплатно предоставляющих жилье переселенцам. По правилам, гость должен иметь статус ВПЛ.
Размер компенсации составляет 14.77 гривен за одного человека в сутки. Сумма компенсации за месяц составляет 450 гривен тоже за одного человека.
Денежные средства могут быть перечислены на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.
Как получить компенсацию
- Сначала следует зарегистрировать свое жилье на сайте по этой ссылке.
- Не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительный комитет). Там нужно указать имя и отчество каждого из размещенных лиц, добавляя копии документов, удостоверяющих их лица.
- Если количество переселенцев меняется или вы уже не предоставляете жилье, нужно тоже сообщить об этом.
- Тогда уже обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилья для получения денежной помощи.
Новая социальная программа для украинцев в Польше
Еще одна благотворительная организация согласилась выплатить финансовую помощь украинцам в Польше. Речь идет о немецком фонде Diaconie Katastrophenhilfe.
Он выделит по 700 злотых (примерно 4 500 гривен) на взрослого заявителя и по 600 злотых (почти 3 900 гривен) – на каждого другого члена семьи подающего заявку.
Эти суммы будут выплачиваться ежемесячно в течение 3 месяцев. Денежная поддержка направлена на граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за военной агрессии России против Украины.
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