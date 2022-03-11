Украинцы могут получить социальную помощь, даже если в городе идут бои
Источник:Центр противодействия дезинформации
В СНБО сообщили, что украинцы получат денежные пособия, льготы и субсидии даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают. В Центре противодействия дезинформации рассказали, как это можно сделать.
В целом по Украине начисление и выплата денежных пособий, льгот и субсидий осуществляется органами соцзащиты райсоветов и горсоветов. В Украине разработали алгоритм получения помощи во время боевых действий.
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Варианты получения льгот и субсидий:
Минсоцполитики централизованно направит средства в "Ощадбанк", который перечислит средства непосредственно получателям.
- Если вы получали выплаты через банки, "Ощадбанк" перечислит средства на ваш банковский счет.
- Если вы получали выплаты через Укрпочту, вы получите денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.
Отметим, для того, чтобы получить деньги через MY TRANSFER, необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Средства будут доступны в течение 60 дней.
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