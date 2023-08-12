Украинцы могут вернуться из России через Сумщину: что говорят в Госпогранслужбе

В Сумской области работает гуманитарный коридор, чтобы украинцы могли вернуться из России домой. В Госпогранслужбе пояснили, что все пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией закрыты.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что пограничники делают все, чтобы украинцы могли вернуться домой. Особенно наши граждане, выехавшие в Россию из-за войны, пишет 24 Канал.

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Что известно о работе гумкоридора в Сумской области

Андрей Демченко рассказал, что украинцы с временно оккупированных территорий выбирают выезжать через Россию или Белоруссию.

Надо понимать, что все граждане Украины, которые смогут добраться до украинской стороны границы, на украинскую территорию, им будет обеспечена возможность возвращения домой даже через эти закрытые пункты пропуска. Так действуют на направлении пункта пропуска Покровка, что в Сумской области, такая возможность есть на направлении границы с Беларусью через один из пунктов пропуска на Волыни,

– объяснил Андрей Демченко.

Спикер уточнил, что украинская сторона не может сказать, что заработал пункт пропуска Покровка, потому что он фактически закрыт. Однако если граждане Украины будут прибывать, то пограничники обеспечат им доступ на украинскую территорию.

"Это действует исключительно для граждан Украины на вход или въезд в Украину. В то же время на конец июля, к примеру, мы фиксировали, что российская сторона отказала нашим гражданам в пересечении границы, но в минувшие выходные опять же мы начали фиксировать, что наши граждане все-таки могут пересечь границу на этом направлении (на Сумщине – 24 Канал), добраться до украинской территории", – пояснил Демченко.

По его словам, Украина продолжает обеспечивать возможность украинцам вернуться домой и в этом направлении.

Что делать человеку без документов

Если говорить о действиях пограничников Украины, то мы обеспечиваем доступ всем гражданам Украины даже если они не имеют документов для пересечения границы,

– объяснил спикер Госпогранслужбы.

По его словам, должен быть хоть какой-то документ, идентифицирующий личность как гражданина Украины. Если у кого-то нет документов, то проход займет больше времени, чтобы пограничники вместе с другими государственными органами Украины проверили информацию.

"Если будет подтверждено, что это гражданин Украины, он опять же будет пропущен на территорию Украины. Однако опасность путешествий через страну-агрессора или через границу с Беларусью без документов для украинцев будет значительной. Ведь нашим гражданам сначала нужно пройти контроль по ту сторону границы", – объяснил спикер Госпогранслужбы.

Поэтому он посоветовал украинцам иметь документы, которые могли бы помочь идентифицировать себя. В первую очередь для прохождения контроля у врагов.

Украинцы могут вернуться из России через Сумщину

Минреинтеграции сообщило, что украинцы с 5 августа могут вернуться домой через пункт пропуска "Колотыловка" (Россия) – "Покровка" (Украина) Сумской области.

Там на украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, переночевать. Далее – добраться до Сум или других городов Украины.

Кстати, из Сум в 6:47 ежедневно курсирует поезд на Киев. Далее в Киеве: