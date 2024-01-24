Воины на "Брэдли" уничтожают российский танк: Умеров на "Рамштайне" показал мощное видео

Во время встречи Контактной группы по обороне Украины участникам показали видео с поля боя, где украинские военные на "Брэдли" уничтожают российский танк.

Соответствующее видео продемонстрировал министр обороны Рустем Умеров, чтобы показать, "как выглядят асимметричный подход и стратегическое превосходство над врагом на поле боя".

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На видео украинский экипаж американской БМП "Брэдли" останавливает современный российский танк Т-90М "Прорыв". В ходе столкновения российский танк был выведен из строя, а затем был добит беспилотниками FPV.

Украинские защитники на "Брэдли" уничтожают российский танк: видео

"В этом бою украинский экипаж столкнулся с двумя неожиданными вызовами. И они нашли способ решить оба", – подчеркнул Умеров.

Два важных момента:

первая проблема заключалась в том, что экипаж "Брэдли" внезапно оказался на близком расстоянии до российского танка – до 150 метров, и это не позволило использовать противотанковое оружие. Однако подразделение применило 25-миллиметровую пушку с бронебойными боеприпасами.

вторая проблема возникла, когда у ребят закончились бронебойные снаряды. Они решили ослепить врага стандартными боеприпасами, уничтожив оптику танка.

Команда только вернулась с учебы

Умеров рассказал, что наводчик "Брэдли" только во второй раз использовал свою боевую машину.

"Ключевым является и то, что команда только что прибыла с учебы в Германии. И это обучение сделало обоих достаточно компетентными, чтобы не только точно знать, куда нужно целиться, но и, несмотря на стресс, принимать правильные решения в бою", - отметил министр.

. Боевая машина обладала достаточно технологичными возможностями, чтобы остановить российский танк "Прорыв" в ближнем бою.

По словам Умерова, этот конкретный случай прекрасно демонстрирует, что стратегическое преимущество Украины заключается в комбинации людей, технологий и обучения, потому что это позволяет "принимать правильные решения в нужное время".

Что известно об уничтожении вражеского танка

13 января 47 отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как БМП "Брэдли" уничтожает российский танк Т-90М "Прорыв" в районе Степного на Авдеевском направлении.