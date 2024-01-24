Відповідне відео продемонстрував міністр оборони Рустем Умєров, аби показати, "як виглядають асиметричний підхід і стратегічна перевага над ворогом на полі бою".

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На відео український екіпаж американської БМП "Бредлі" зупиняє сучасний російський танк Т-90М "Прорив". У ході зіткнення російський танк вивели з ладу, а потім добили безпілотниками FPV.

Українські захисники на "Бредлі" нищать російський танк: відео

"У цьому бою український екіпаж зіткнувся з двома несподіваними викликами. І вони знайшли спосіб вирішити обидва", – наголосив Умєров.

Два важливі моменти:

перша проблема полягала в тому, що екіпаж "Бредлі" раптово опинився на близькій відстані до російського танка – до 150 метрів, і це не дало можливості використати протитанкову зброю. Однак підрозділ застосував 25-міліметрову гармату з бронебійними боєприпасами.

друга проблема виникла, коли у хлопців закінчилися бронебійні снаряди. Вони вирішили осліпити ворога стандартними боєприпасами, знищивши оптику танка.

Команда тільки повернулась з навчання

Умєров розповів, що навідник "Бредлі" лише вдруге використовував свою бойову машину.

"Ключовим є і те, що команда щойно прибула з навчання в Німеччині. І це навчання зробило обох достатньо компетентними, щоб не тільки точно знати, куди потрібно цілитися, але й попри стрес приймати правильні рішення в бою", – зазначив міністр.

Зауважте. Бойова машина мала достатньо технологічних можливостей, щоб зупинити російський танк "Прорив" в близькому бою.

За словами Умєрова, цей конкретний випадок чудово демонструє, що стратегічна перевага України полягає в комбінації людей, технологій і навчання, бо це дозволяє "приймати правильні рішення в потрібний час".

Що відомо про знищення ворожого танка

13 січня 47 окрема механізована бригада опублікувала відео, як БМП "Бредлі" нищить російський танк Т-90М "Прорив" у районі Степового, що на Авдіївському напрямку.