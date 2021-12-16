Украинцы начали получать "тысячу Зеленского"

16 декабря 2021 , 14:36
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Источник:

24 канал

Вакцинированные украинцы 16 ноября начали получать тысячу гривен, выплату которой инициировал Владимир Зеленский. Деньги поступили на отдельную карточку – "єПідтримка".

Пока деньги получили еще не все. Сначала они поступили пользователям "Монобанка".

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На что можно потратить деньги

  • билеты на поезд или самолет в пределах Украины;
  • билеты в кино, театры, концертные залы, выставочные центры и музеи;
  • абонементы в спортзалы, фитнес-центры, бассейны;
  • книги.

Почему тысяча пришла быстрее 19 декабря

Клиентам "Монобанка" начислили деньги раньше, потому что финучреждение решило выплачивать их сразу после подачи заявки. "С государством мы проведем расчеты сами", – отметили в банке.


Украинцы получили деньги за вакцинацию / Скриншот 24 канала

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Автор: Софія Мінджоса