Украинцы начали получать "тысячу Зеленского"
16 декабря 2021 , 14:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Вакцинированные украинцы 16 ноября начали получать тысячу гривен, выплату которой инициировал Владимир Зеленский. Деньги поступили на отдельную карточку – "єПідтримка".
Пока деньги получили еще не все. Сначала они поступили пользователям "Монобанка".
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На что можно потратить деньги
- билеты на поезд или самолет в пределах Украины;
- билеты в кино, театры, концертные залы, выставочные центры и музеи;
- абонементы в спортзалы, фитнес-центры, бассейны;
- книги.
Почему тысяча пришла быстрее 19 декабря
Клиентам "Монобанка" начислили деньги раньше, потому что финучреждение решило выплачивать их сразу после подачи заявки. "С государством мы проведем расчеты сами", – отметили в банке.
Украинцы получили деньги за вакцинацию / Скриншот 24 канала
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