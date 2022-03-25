Украинцы нашли Шария в Испании: видео агрессивного столкновения

Украинцы обнаружили в Испании российского пропагандиста Анатолия Шария. Бывшего ютуб-блогера и главу одноименной партии обвинили в пропаганде.

Видео с места событий появилось в телеграм-канале "Труха". Рассказываем, как прошла встреча.

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Шарий агрессивно отреагировал на обвинения в прокремлевской позиции

Реагируя на обвинения в российской пропаганде, Шарий начал толкать украинцев. Если бы не испанская полиция, стычка могла бы перерасти в драку.

Сам Шарий агрессивно заявил: "Покажите мне хотя бы одно видео (речь идет о видео с российской пропагандой)". Однако, как известно, прокремлевских высказываний на заблокированных каналах экс-блогера было предостаточно.

Напомним, ранее активист Сергей Стерненко запустил флешмоб в твиттере с требованием к Испании выдать Шария.

Смотрите видео эпичного столкновения