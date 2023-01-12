Зеленский или Залужный: кого украинцы назвали "политиком года"

Украинцы назвали политиком года президента Владимира Зеленского. Глава государства опередил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центр Разумкова. Украинцам предложили самостоятельно назвать кандидата, кого они считают политиком 2022 года.

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Зеленский получил рекордную поддержку

59% опрошенных назвали Владимира Зеленского политиком года. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный занял второе место – 10% опрошенных.

Третье место разделили советник Офиса президента Алексей Арестович и пятый президент Петр Порошенко – за них высказались 2,4%. Четвертое место занял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, набравший 1,7%.

Далее в списке следуют советник главы ОП Михаил Подоляк и глава благотворительного фонда Сергей Притула.

Зеленский после избрания на пост президента в 2019 году сохраняет лидирующие позиции и даже увеличил поддержку. В 2019 году его считали политиком года 46% опрошенных, в 2020 году – 15%, а в 2021 – 17%.

Политиком 2022 года Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% – в Центральном регионе, 57% – на Западе и 55% – на Востоке страны.

Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Были опрошены 2017 человек методом личного интервью во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и оккупированных территорий Донбасса, Крыма, а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Зеленский стал человеком года