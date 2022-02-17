Украинцы не начали массово покупать оружие: объяснения от полиции

Украинцы не покупают массово оружие из-за угрозы вторжения России. Количество лиц, которые приобрели оружие впервые, не увеличилось. В полиции говорят, что чаще такие покупки совершают те, кто уже имеет на это разрешение.

Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга. Фацевич отметил, что правоохранители осуществляют тщательный контроль за оборотом оружия.

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Информация о массовой покупке оружия не соответствует действительности

В полиции постоянно проводят проверки условий хранения оружия, в том числе охотничьего. Все это, отметил Фацевич, чтобы предупредить факты неправомерного использования и обращения.

Количество лиц, которые впервые приобрели оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, которые уже имеют разрешение на его приобретение и хранение,

– отметил заместитель председателя Нацполиции.

Отметим, что ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что вопрос легализации оружия для самозащиты гражданских лиц становится особенно актуальным из-за угрозы российского вторжения.

Резников считает, что во многих странах легализация оружия повысила безопасность людей, из-за этого значительно снижается преступность. Несмотря на это, речь идет только о хранении, а не ношении.

В июне 2021 года законопроект № 5708 "о праве на гражданское огнестрельное оружие" внесли в Верховную Раду. Однако сейчас за него нардепы еще не брались.

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