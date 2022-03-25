Украинцы невероятные, они останавливают эти "чертовы танки", – Байден

Джо Байден выразил восхищение украинским народом, который голыми руками защищает свои города от врага. Американский лидер подчеркнул, что у наших людей много мужества.

Об этом президент США сказал во время встречи с американскими военными, размещенными в Польше.

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Джо Байден не скрывал своего восторга от украинцев.

У украинцев есть хребет. У них много мужества. Посмотрите, как они наступают... Женщины, молодые люди стоят перед чертовым танком и просто говорят: "Я не пойду. Я держу свою позицию". Украинцы – невероятные,

– сказал американский лидер.

Он добавил, что военные США могли бы увидеть это собственными глазами, если бы были в Украине.

Также президент США сказал:

Ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ.

Вопрос в том, кто победит? Победит демократия и ценности, которые мы разделяем? Или автократии одержат победу? Вот, что на самом деле поставлено на карту.

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