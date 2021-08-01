Украинские политики и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"

Джо Байдена призвали пересмотреть решение о неприменении санкций к компании Nord Stream 2 AG. Это необходимо сделать до середины августа.

Письмо с соответствующим заявлением адресовали президенту Соединенных Штатов украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты.

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"Северный поток-2" ставит под угрозу помощь США

Авторы отметили, что заявление США и Германии после договоренности о "Северном потоке-2" ставит под угрозу американскую помощь, ранее инвестированную в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, которых касается проект.

Заявление о "Северном потоке-2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в США и военной агрессии против Украины,

– говорится в документе.

Отмечается также, что "эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления надежд не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который решается искать свою судьбу".

Украина может потерять фактор сдерживания агрессии России

В письме объяснили, что в случае начала работы "Северного потока-2", Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, и у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на украинское государство.

Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы исключить транзит газа через Украину,

– отметили авторы.

Надо пересмотреть решение о неприменении санкций

В то же время просят отменить до середины августа – крайнего срока подачи отчета администрации США к Конгрессу об обязательных санкциях, необоснованный отказ от санкций Nord Stream 2 AG и полностью выполнить все санкции за сертификацию в соответствии с требованиями законодательства США.

"Северный поток-2" обогатит и расширит возможности деловых кругов в Европе, которые служат апологетами авторитарной политики Путина. Это также дало бы Путину дополнительные ресурсы для "найма" большого числа западных политиков, таких как Герхард Шредер и Франсуа Фийон,

– добавили в документе.

"Это не удар по коррупции, и это только побуждает Путина продолжать подталкивать Европу. Это не тот путь, по которому Америка вернулась. Будет очень трудно поверить в восстановление власти демократии без просмотра вашего решения, – подытожили политики, общественные деятели, журналисты и активисты.

Обратите внимание! Среди подписантов письма – нардепы Светлана Залищук, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие.

В целом документ подписали 47 человек.

"Северный поток-2": что сейчас известно

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.

Представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.

Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов.

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