Украинцы от шока оправились, объединились и оказывают мощное сопротивление, – Минобороны

Путин утром 24 февраля приказал начать полномасштабное вторжение против Украины. Он хотел застать украинцев врасплох.

Однако план безумного диктатора провалился – граждане быстро оправились от шока. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала Рада.

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Украинцы объединились и оказывают мощное сопротивление вместе с Вооруженными силами,

– сказала она.

По ее словам, сейчас уже около 30 случаев, когда местные жители отстояли свои населенные пункты.

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