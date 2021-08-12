Треть поддержала, еще трети – безразлично: как украинцы относятся к отставке Авакова
Источник:Центр Разумкова
Верховная Рада 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Треть украинцев поддержала это, еще треть безразлично отнеслась к этому событию.
О том, как украинцы восприняли отставку Авакова, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
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Отношение украинцев к отставке Авакова
- 33% опрошенных оценили отставку министра положительно,
- 15% – отрицательно,
- 37% отнеслись безразлично (15% затруднились с ответом).
Разница между долей тех, кто воспринимает событие положительно, и тех, кто негативно, самая большая среди представителей электората политической партии "Слуга народа" (25%). Зато среди избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" разница составляет 16%, среди сторонников "Европейской солидарности" – 10%, среди избирателей ВО "Батькивщина" – 9%.
Ожидания относительно изменений в работе министерства
Отвечая на вопрос, как изменится деятельность МВД после отставки Авакова и назначения на эту должность Дениса Монастырского, большинство заявило, что никак.
- 41% – деятельность ведомства не изменится,
- 13% – она ухудшится,
- 10% – улучшится (36% затруднились с ответом).
Среди тех, кто положительно относится к отставке Авакова, 36,5% убеждены, что деятельность МВД не изменится, 25% – улучшится, 5% – ухудшится.
Среди тех, кто негативно воспринял отставку министра, 51% считают, что деятельность ведомства ухудшится, 26% – не изменится, и только 3% – что она улучшится.
Среди тех, кто относится к отставке Авакова безразлично, преобладает мнение, что деятельность МВД после его отставки не изменится – 60%, 3% полагают, что она улучшится, 4% – что ухудшится
Надежды на улучшение деятельности МВД чаще других выражают избиратели партии "Слуга народа" (25,5%), а опасения, что она ухудшится – избиратели "Европейской солидарности" (26%).
Что известно об опросеИсследование провел Центр Разумкова. В период с 29 июля по 4 августа методом интервью опросили 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Отставка Авакова: коротко
- Верховная Рада 15 июля, проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Должность он занимал в течение 7,5 лет.
- Новым главой ведомства стал Денис Монастырский.