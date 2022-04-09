Украинцы переживают тяжелейшие испытания, – канцлер Австрии заявил о полной поддержке Киева
Канцлер Австрии Карл Негаммер встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Политик заявил о полной поддержке нашей страны.
Негаммер заметил, что Австрия понимает, что украинский народ сейчас переживает одно из крупнейших испытаний из-за войны, которую начала Россия.
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Санкции еще будут усиливать
Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их у себя. Более того, санкции будут ужесточаться, пока война не прекратится. По словам канцлера, сейчас готовится еще один пакет ограничений, и это не последний.
Обход санкций будет наказываться
Негаммер предупредил, если кто-нибудь будет пытаться обойти санкции против РФ, его будут наказывать. Он добавил, что Австрия несет потери от санкций в миллиарды евро. Однако они не сравнимы с горем, которое переживают украинцы.