Отбили руки, а переживал за голову: экс-пленный рассказал об ужасах Еленовки и Старого Оскола

Александр Иванов из Кировоградской области пробыл год и 10 месяцев в российском плену. Его обменяли 31 мая, сейчас мужчина лечится в Полтаве.

Иванов был в Еленовке, но впоследствии оккупанты перевезли его в другое место. Он поделился воспоминаниями об ужасах плена.

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Еленовка: гнилая еда, мутная вода

Александр работал с 2007 года на фабрике замороженных продуктов в Кропивницком. С началом войны ему позвонили, что нужно явиться в военкомат. Так попал в 56 бригаду, в начале марта уже был на позициях в Донецкой области, держал оборону.

Когда россияне пошли в наступление на том участке, то использовали весь доступный им арсенал оружия – "Грады", миномет, кассетные бомбы, фосфор. Раненый мужчина попал в плен в Песках.

Россияне перевязали ему шею, впрочем, спросили, зачем было брать раненого, почему не добили. Александр вспомнил: оккупанты ударили бойцов по голове, когда брали в плен, стреляли над головами, но отнеслись более-менее хорошо.

Как оказалось впоследствии, осколок прошел возле самой сонной артерии. Россияне не стали его вытаскивать, хоть и лечили месяц в Донецке. Перед тем поставили на колени и "читали морали" – мол, украинцы убивают детей, разбрасывают мины-лепестки, да и вообще фашисты.

Далее был месяц Еленовки. Оккупанты относились жестоко: лекарств не давали, на обед выделяли три минуты. Александр вспоминает: пленные не ели, а заглатывали, как утки.

Когда три минуты проходили, россияне заставляли людей вставать. Если те еще жевали – должны были приседать.

Картофель был с шелухой, где гнилая какая попадалась – ее никто не перебирал. Как они нам говорили: чтобы не забывали, где вы находитесь. Вода была мутная, на зубах трещало все, ребятам даже камни попадались. Где-то от того же лука корешки были. Ну, это нормально, для них это нормально,

– сказал Александр.

В плену мужчина похудел на 10 килограммов. Россияне допрашивали, угрожали.

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После выхода из автозака пленных поставили на колени – так они должны были ползти всю дорогу. В это время спецназовцы били их по ребрам дубинкой.

Оккупанты использовали любой повод, чтобы придраться к пленным. Особенно "прилетало" за украинский язык. Били шокерами, дубинками – каждое перемещение сопровождалось издевательством, унижением, руганью. Также россиянам нравилось заставлять людей кукарекать, жужжать, крякать.

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"Сил нет, но мы в Украине"

О том, что едут на обмен, пленные не знали. За все время Александр получил только одно письмо от жены, поэтому связи с родными не было. По дороге журналист предложил ему телефон, жена, конечно, не ожидала, что муж уже на родной земле.

Сейчас лечимся, проходим реабилитацию. В больнице нас обследуют потихоньку, лечат. Силы, конечно, нет, но мы в Украине. Больше всего переживал, чтобы не отбили голову. Но руки мне все-таки отбили. С руками у меня будет проблема, назначили лечение на руки, еще куча снимков, куча всего. Руки у меня отбиты, получается. Ну, что поделаешь, самое главное, что мы в Украине, а в Украине нас вылечат. Это самое главное,

– подытожил Александр Иванов.