"Те, кто ждет": в Киеве открылась выставка о военнопленных с "Азовстали" и их родных

16 мая, в четвертую годовщину выхода в плен защитников "Азовстали", в киевском HUB 4308 открылась мультимедийная выставка "Those who are waiting. Те, кто ждет". Это документальный художественный проект в поддержку пленных и их близких, о жизни в ожидании и борьбе за то, чтобы тема плена не исчезала из публичного пространства.

Что показывают на выставке "Those who are waiting. Те, что ждут"?

16 – 20 мая 2022 года украинские военные покинули территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Через 4 года сотни из них до сих пор находятся в российском плену. Часть семей годами живет без всякой достоверной информации о своих близких – без подтверждения статуса, без возможности увидеть или похоронить родного человека.

Выставка "Those who are waiting. Те, что ждут" рассказывает 5 реальных историй:

военного Дениса "Сноу" Морозко , который вернулся в Украину после более 2 лет плена;

супругов Сергея "Докера" Викторжевского и Екатерины Викторжевской , которые воссоединились после обмена в апреле 2026 года;

мамы Тани , которая всего несколько дней назад дождалась своего сына азовца Артема из плена;

Татьяны Сопкиной

, которая ждет возвращения тела своего брата Евгения "ВУС-2" Вуса, который погиб на "Азовстали"; скульптора и активиста Яна Беспалько, который превращает опыт коллективной травмы в художественную практику.

Экспозиция сочетает фоторепортажи, портреты, аудиоистории, документальный фильм и личные артефакты героев: флаги и плакаты с акций поддержки пленных, китель Евгения Вуса, скульптуру рук Яна Беспалько и другие вещи, связанные с опытом ожидания и потери.

Автором проекта является Елена Бродзинская, которая на протяжении нескольких лет документирует еженедельные акции "Free Azov. Не молчи, плен убивает!" и поддерживает коммуникацию с семьями военнопленных.

Я стараюсь искать искренние моменты, взгляды, не делать репортаж как отчетность, а сохранять глубину,

– говорит Елена.

По словам автора, одним из самых болезненных наблюдений стало то, что людей на акциях поддержки с каждым годом становится меньше. Выставка поднимает вопрос общественной сплоченности и того, как акции влияют на видимость темы плена.

Во время выставки состоялась также и премьера документального фильма с одноименным названием к выставке – "Those who are waiting. Те, что ждут", где представлены истории всех 5 героев, которые или пережили плен в России, или же имеют родных, которые вернулись из неволи или до сих пор там находятся.

Что рассказали об экспозиции герои?

Скульптор и активист Ян Беспалько, который является одним из героев выставки, рассказал, что к 4-летию выхода защитников "Азовстали" с территории завода в Мариуполе создали уменьшенную стрит-арт версию знаменитого монумента в виде рук пленных, закованных в наручники, который смонтирован на Софийской площади.

Этот образ является напоминанием об этом событии (выход защитников с завода "Азовсталь" в 2022 году – 24 Канал). Он призван напоминать об этом событии прямо на улицах, в тех местах, где люди могли не ожидать. Повзаимодействовать с этой работой на улице случайно,

– объяснил художник.

Он отметил, что это позволяет расширить количество людей, которые понимают, что именно произошло в 2022 году. По словам автора, когда люди уже видят артобъект, который имеет символ плена, то он заставляет людей остановиться, посмотреть на этот образ и подумать.

Ян Беспалько также сказал, что чувствует ответственность и обязанность, что он должен уделить свои навыки и умения, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в российском плену, а также их близким, которые ждут родных из неволи дома.

Еще один герой, военный Денис Морозко с позывным "Сноу", рассказал, что выставка стала возможной благодаря комьюнити Ассоциации семей защитников "Азовстали" и всем людям, которые регулярно ходят на акции по возвращению военнопленных.

Именно их позиция и вдохновила на создание этого фильма (документального фильма, который показали в рамках выставки – 24 Канал), чтобы донести людям, которые колеблются еще и хотят присоединиться (к комьюнити – 24 Канал), но почему-то стесняются этого, также выйти (на акции – 24 Канал) и стать голосом военнопленных в нашей стране,

– пояснил защитник.

"Сноу" также отметил, что именно благодаря таким проектам в российском плену защитники слышат голоса и позицию украинцев, что о них не забывают.

Также одной из героинь проекта стала мама Таня, которая ждала своего сына азовца Артема Вишняка из плена. Накануне открытия выставки ее сына вернули с территории страны-агрессора, а на самой выставке женщина получила фотопортрет с ней, ее сыном и надписью позади "дома".

Также авторы экспозиции отмечают, что "Those who are waiting. Те, что ждут" – это попытка создать пространство совместного присутствия для тех, кто продолжает ждать, и для тех, кто готов это одиночество разделить.

Анна Науменко, соучредитель Ассоциации семей защитников "Азовстали", заметила, что такое мероприятие, хоть и является довольно камерным и прежде всего для "пузыря" людей, постоянно поддерживающих тему пленных, одновременно может стать примером или вдохновением для других художников, которые смогут реализовать свою идею, свой замысел.

"В "сознательном пузыре" есть нарратив, что мы должны помнить о пленных. А как формируется эта память? Это повторяющиеся действия, демонстрация снова и снова чего-то, что, казалось бы, все уже видели. Это работа с символами, работа с проявлениями. То есть это также и способ присутствовать, разделять то, что делают и за что переживают другие", – высказалась девушка.

Анна рассказала, что так к движению присоединился и скульптор Ян Беспалько, который также прожил эмоцию вместе с ними. И по мнению Анны, к сердцам людей, а особенно незнакомых, можно достучаться только через эмпатию.

Сейчас, спустя 4 года после начала "борьбы", у многих родных можно встретить периоды, когда надежда угасает, когда они ни в чем уже не видят смысла. Люди, проживая этот жесткий опыт, могут закрываться. Ведь находить в себе силы вновь и вновь повторять одну и ту же личную историю, вытаскивать ее напоказ и проживать – это действительно трудно. Поэтому, видимо, и для внутренней аудитории свежее проявление памятования может быть полезным,

– сказала Анна Науменко.

До когда продлится выставка и какие события на ней ожидать еще?

Выставка "Those who are waiting. Те, что ждут" продлится до 20 мая, включительно.

Среди событий, которые будут проводить в рамках экспозиции, будут:

17 мая, 17:00 – лекция "Этическая коммуникация с людьми, имеющих опыт плена, и членами их семей". Спикерка: Татьяна "Мотанка" Циленко, травматерапевт, психолог службы сопровождения 12-й бригады "Азов";

19 мая, 19:00 – дискуссия о роли искусства в формировании культуры памяти с участием Елены Бродзинской, Анастасии Лелюк, Яна Беспалько, Олега Семака и художника и военнослужащего #NEIVANMADE.

Выставка реализована совместно с Ассоциацией семей защитников "Азовстали" и HUB 4308.

Посетить экспозицию можно по адресу город Киев, улица Обсерваторная 12-А.

Напомним, Украина и Россия 15 мая 2026 года провели первый этап обмена пленными. Домой удалось вернуть 205 воинов, среди которых военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") также сообщил, что во время этого обмена на родину вернулись 20 бойцов "Азова", которые были в плену 4 года. Из них 19 – защитники Мариуполя.