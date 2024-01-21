"Не молчи – плен убивает": в Киеве прошла акция в поддержку пленных из "Азовстали"

В Киеве 21 января на Контрактовой площади прошла молчаливая акция. Она была посвящена напоминанию о защитниках "Азовстали", которые до сих пор находятся в плену в России.

Эта акция прошла под лозунгом "Не молчи! Плен убивает". Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, побывавшая на месте событий.

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Люди вышли на акцию, посвященную защитникам "Азовстали"

Родные, друзья и знакомые пленных, а также лица, сами пережившие российский плен, собрались единым фронтом на акцию-напоминание в Киеве. Эти люди держали в руках плакаты для поддержки своих близких.

На плакатах можно увидеть призывы с тем, чтобы освободить защитников "Азова", вопрос "Где "Азов"?", а также просьба не молчать о тех пленных, которые до сих пор остаются в России.

В Киеве родные и близкие защитников "Азовстали" вышли на акцию / Фото Валентины Полищук

Семья защитников отметили важность единства для сохранения жизни, подчеркнув историческую способность украинцев к солидарности в День Соборности, который должны праздновать уже в понедельник 22 января. Именно накануне этого события и состоялась акция.

На фото видно, что на Контрактовую площадь вышли как женщины и дети, так и военнослужащие, напоминающие миру о своих пленных собратьях, а также потребовавшие от России освободить защитников как можно быстрее. Кроме того, по всей площади развевались флаги "Азова"

На акцию в Киеве вышли многие люди / Фото Валентины Полищук

Стоит отметить, что акции по поводу военнопленных стали привычной практикой в Украине. Еженедельно в 12:00 такие мероприятия проводятся в разных местах украинской столицы, чтобы приобщить как можно больше киевлян и показать, что сотни азовцев находяться в плену.

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