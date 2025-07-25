Украина хочет вернуть из плена политзаключенных и журналистов: списки готовятся, – Зеленский

Украина стремится освободить из российского плена наших гражданских лиц, политзаключенных и журналистов. Списки уже готовят, формат еще ищут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

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Что сказал Зеленский об освобождении гражданских из плена России?

Владимир Зеленский отметил, что Украина очень долго шла к вопросу освобождения наших гражданских граждан из российского плена.

Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина не может обменивать гражданских. Ведь эту категорию граждан оккупанты должны просто отпускать.

"Поэтому ищем сейчас формат относительно списков. И с нашей стороны, и с их стороны", – заявил украинский лидер.

К слову, Владимир Зеленский также ранее анонсировал, что Украина готовит новый обмен пленными. С российской стороной в Турции было договорено о возвращении 1 200 украинских защитников.